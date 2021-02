Wetter in Winterthur – Der Schnee vermochte den Verkehr nicht gross zu stoppen Auf den Strassen und im öffentlichen Verkehr in Winterthur kam es am Donnerstag nur zu wenigen Zwischenfällen. Obdachlose finden an verschiedenen Plätzen Schutz vor dem eisigen Wetter. Nina Thöny

Die Strassen in Winterthur waren am Donnerstagmorgen zwar etwas rutschig. Es gab aber wenig Unfälle. Foto: Marc Dahinden

Meteo Schweiz warnte aufgrund der aktuellen Verhältnisse vor Schneeglätte auf den Strassen. Von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen fielen in der Region rund fünf Zentimeter Neuschnee, so die Messungen bei der Station in Effretikon. Deutlich weniger als die rund 40 Zentimeter, die Mitte Januar vom Himmel fielen.

Auf den Strassen und im öffentlichen Verkehr kam es denn auch zu vergleichsweise wenigen Problemen: Bei der Stadtpolizei Winterthur gingen bis Donnerstagmittag vier Unfallmeldungen ein. Gemäss Sprecher Adrian Feubli gerieten dabei Autos ins Rutschen, in zwei Fällen kam es zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Es blieb jedoch bei Sachschäden. Die Kantonspolizei verzeichnete im ganzen Kanton am Donnerstagmorgen rund 40 Unfälle, die im Zusammenhang mit den schwierigen Strassenverhältnissen stehen.