Reportage aus einem Kriegsspital – Der Schock steht ihnen ins Gesicht geschrieben Im Osten der Ukraine gerät die ukrainische Armee immer stärker in die Defensive. Mitten im Land nimmt ein regionales Spital die schwer verletzten Soldaten auf. Bernhard Odehnal

Eine russische Rakete zerstörte Mitte Juni dieses Haus im ostukrainischen Dorf Dobropillia. Verwundete gelangen nach der Erstversorgung in Spitäler weit weg von der Front. Foto: Aris Messinis (AFP)

Vor dem Eingang des Spitals in einer ukrainischen Kleinstadt stehen drei Zelte. Das grosse Zelt in olivgrüner Tarnfarbe ist ein Relikt der jüngsten Vergangenheit. Hier fanden in den ersten Kriegswochen die sogenannten Triagen statt: Ärzte begutachteten die Verletzungen und entschieden, welche Patienten sofort in das ohnehin schon überfüllte Spital durften. Und welche Patienten noch warten mussten.