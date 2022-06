Kolumne Stadtverbesserin – Der Schrecken des längsten Tages Die Stadtverbesserin diagnostiziert sich eine akute Angst, den Sommer zu verpassen. Am längsten Tag des Jahres trauert sie um den Sommer, der eigentlich erst anfängt. Delia Bachmann

Der längste Tag des Jahres verstärkt die Angst, dass der Sommer schneller vorbei ist als eine Fahrt mit dem Schlauchboot. Symbolfoto: Urs Jaudas

Am Dienstag war der längste Tag im Jahr. Nie steht die Sonne höher am Himmel als am 21. Juni. Doch die Stadtverbesserin freute sich nicht über den schönen Sommertag. Dieser fühlte sich eher an wie der Anfang vom Ende, und das schon vor dem grossen Gewitter. Anderen geht es ähnlich: «Jetzt ist bald wieder Winter», meinte ein Arbeitskollege an jenem Morgen. Das ist natürlich Quatsch, trifft die Wehmut aber ganz gut.

Nach dem Höhepunkt geht es bekanntlich bergab. Die Dunkelheit rückt dem Feierabend wieder näher auf die Pelle. Die Selbstdiagnose der Stadtverbesserin: eine akute Sommer-Fomo. Fomo steht für Fear of Missing Out. Oder die Angst, etwas zu verpassen – in diesem Fall: das Kitzeln der Sonne auf der Haut, Chriesi, der Duft von Chlor und Sonnencreme, Schwimmen, Schlauchböötlen, das Gefühl von Gras zwischen den Zehen…

Sonnencreme für den Notfall

Eine Sommer-Fomo äussert sich etwa in traurigem Fenstergucken. Zum Beispiel, weil die Sonnenstrahlen vor dem Bürofenster ungenutzt auf dem Beton verpuffen, anstatt etwas zur Badibräune beizutragen. Ganz machtlos ist man ihr aber nicht ausgeliefert. Mit etwas Planung bringt man Sommergefühle in den grausten Büroalltag.

Der ideale Arbeitstag beginnt mit einem Spaziergang zum Büro oder ums Homeoffice – am besten barfuss. Die Sitzungen werden wann immer möglich im Freien abgehalten. Das Mittagessen lässt sich bestens mit einem Badibesuch verbinden. Und am Nachmittag wird es höchste Zeit für eine Glacepause. In akuten Fällen von Sommer-Fomo hilft Sonnencreme als Raumspray. Das wirksamste Mittel sind und bleiben aber Sommerferien.

Delia Bachmann ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur. Nach dem Bachelor in Internationalen Beziehungen an der Universität St. Gallen absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Mehr Infos

