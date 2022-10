Neustart in Elsau – Der Schulwart, der mit 35 in die Lehre ging Leonardo Buonsanto kam mit der italienischen Matur nicht weit. Er erzählt, wie ihn ein Vorfall in einem Pflegeheim motivierte, noch einmal mit 15-Jährigen die Schulbank zu drücken. Nicole Döbeli

Während der Herbstferien kann Leonardo Buonsanto in der Primarschule Elsau besonders viel erledigen. Foto: Madeleine Schoder

«Bei schönem Wetter arbeite ich natürlich am liebsten draussen. In den Schulferien kann ich Aufgaben erledigen, die schwieriger sind, wenn überall Kinder herumspringen. Beim Rasentrimmen muss ich einen Gesichtsschutz tragen, und mein Sichtfeld ist eingeschränkt. Und wenn ich mit der grossen Wischmaschine unterwegs bin, ist es auch sicherer, wenn der Pausenplatz leer ist. Ich lerne die Abläufe noch kennen, meine Stelle als Hauswart in der Primarschule Elsau habe ich im August angetreten.