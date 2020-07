Fahndung nach flüchtigem Einsiedler – Der «Schwarzwald-Rambo» ist gefasst Der deutschen Polizei ist die «vorläufige Festnahme» des bewaffneten Einsiedlers gelungen, der seit Tagen gesucht wurde. UPDATE FOLGT

Die Polizei von Oppenau suchte fünf Tage lang nach dem bewaffneten Einsiedler. Foto: Alexander Scheuber (Getty Images)

Nach der mehrere Tage andauernden Fahndung nach dem in den Wäldern um die deutsche Ortschaft Oppenau abgetauchten Yves Rausch ist die «vorläufige Festnahme» gelungen, wie die Offenburger Polizei mitteilt. Dabei seien vier Schusswaffen sichergestellt worden.

Die Polizei will am Freitagabend über die genauen Umstände des Einsatzes und die ersten Ermittlungsergebnisse nach der Festnahme von Rauch informieren.

Yves Rausch, in deutschen Medien auch als «Schwarzwald-Rambo» bezeichnet, war am Sonntag nach einer Polizeikontrolle in Oppenau in den Wald geflohen. Zuvor hatte er vier Beamte, die ihn in einer Hütte am Waldrand aufgesucht hatten, unvermittelt mit einer Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Seither war der 31-Jährige verschwunden. Die Polizei ging davon aus, dass er sich sehr gut in dem unwegsamen Gelände auskennt. Rausch ist vorbestraft und hat keinen festen Wohnsitz

Polizeichef appellierte an Flüchtigen

Am selben Tag der Festnahme appellierte der Offenburger Polizeipräsident, Reinhard Renter, an den Flüchtigen. Er forderte ihn auf, Kontakt mit seinen Beamten aufzunehmen. Das könne auch über Freunde oder die Familie geschehen.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mraann die Umgebung in Baden-Württemberg nicht verlassen hatte, da der Ort nicht abgeriegelt oder umstellt war.

