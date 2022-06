Abtreibungen in den USA – Der schweigsame Richter jubelt Supreme-Court-Richter Clarence Thomas feiert mit dem Ende des Rechts auf Abtreibung den Höhepunkt seiner Karriere. Seit mehr als 30 Jahren hat der konservative Jurist darauf hingearbeitet. Fabian Fellmann aus Washington

Clarence Thomas, der amtsälteste Richter am Supreme Court der Vereinigten Staaten, ist plötzlich nicht mehr der rechte Aussenseiter, sondern einer der Meinungsmacher – etwa beim Recht auf Abtreibung. Foto: (Imago Images/Mediapunch)

Lange war Clarence Thomas ein Aussenseiter am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten, ein Ausreisser am rechten Rand. Bekannt war er für schrullige Meinungen und eisernes Schweigen: Ab 2006 stellte er zehn Jahre lang keine einzige Frage bei Verhandlungen.

Ein solches Urteil hätte kaum jemand für möglich gehalten, als ihn George Bush 1991 für das Richteramt nominierte. Er sollte Thurgood Marshall ersetzen, vor ihm der einzige Afroamerikaner an dem Gericht. Gegen Thomas wurden Vorwürfe der sexuellen Belästigung erhoben, er sah darin Rassismus, nach einer Schlammschlacht wurde er knapp gewählt. Die «sehr, sehr dunklen Zeiten» hat er bis heute nicht vergessen, wie er jüngst in Washington an einer Party zur Feier seiner 30 Amtsjahre bemerkte.