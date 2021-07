Kolumne Philipp Loser - Der Schweizer Impf-Graben…

Der Sommer ist da, endlich. Es fühlt sich an, als ob man etwas geschafft hätte. Die Belohnung wird das Meer sein (die Alphütte / der See / die Toskana); ein Gefühl so leicht und heiter, wie man es schon länger nicht mehr hatte.

Die Impfung hilft natürlich. Auch hier fühlt es sich an, als ob man etwas geschafft hätte, dieses Mal als Gesellschaft. Heute muss niemand mehr auf eine Impfung warten. Stoff ist genügend vorhanden, die Zeiten der komplizierten Buchungssysteme sind vorbei, geimpft wird jetzt auch vor dem Coop oder der Migros.

Wenn man sich denn impfen lassen will. Und so schleicht sich in die sommerliche Leichtigkeit das nächste grosse und schwierige Thema: Wie gehen wir als Gesellschaft mit der Kluft zwischen Geimpften und Ungeimpften um? Wie reden wir überhaupt darüber? Was tun, wenn Gespräche im privaten Raum, im Freundeskreis plötzlich verstummen oder eine unerfreuliche Wendung nehmen?