FC Wiesendangen vor der Rückrunde – Der Schwerpunkt liegt auf der Mentalität Yannick Schwéry soll die Wiesendanger als neuer Cheftrainer in der 2.-Liga-Tabelle weiter nach vorne bringen. Es gilt, nach hinten schnell Distanz zu schaffen. Urs Kindhauser

Mit Yannick Schwéry hatte der FC Wiesendangen die vakante Cheftrainerposition schnell wieder besetzt. Foto: Madeleine Schoder

Im Amateurfussball geht es im Dezember normalerweise nicht sonderlich hektisch zu und her. Die Vorrunde ist schon länger abgeschlossen, bis zum Start der Rückrunde dauert es noch ein paar Monate. Und doch war der FC Wiesendangen plötzlich gefordert. Denn sein Cheftrainer Mike Koller hatte ein Angebot vom FC Linth 04 erhalten – als Chefcoach in der 1. Liga, also zwei Klassen höher. Zur Chance in der Glarner Heimat konnte Koller nicht Nein sagen, ebensowenig sein bisheriger Club.