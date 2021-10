Massnahmenkritik in Winterthur – Der «Schwurbelbeck» Bäcker Urs Gerber nutzt die Schaufenster von Grabebeck und Holzofebeck für den Kampf gegen die Covid-Massnahmen. Das irritiert Kunden und Mitarbeitende. Doch der Chef kann nicht anders. Michael Graf

Mit Werbung für die Demonstration fing es an. Seither flimmert beim Holzofebeck und Grabebeck wechselnde Impf- und Massnahmenkritik über den Bildschirm. Foto: Marc Dahinden



Wer am Holzofebeck in der Mittagsschlange steht oder beim Grabebeck ein Brot kaufen will, kann den Bildschirmen nicht entkommen. Bäcker Urs Gerber wirbt nicht für Urdinkelbrot oder Birchermüesli. Er hat eine Mission. «Geimpfte weisen eine 251-mal höhere Viruslast auf als Ungeimpfte», steht da. Oder: «Die Covid-19-Impfung ist die grösste Bedrohung, der die Menschheit je ausgesetzt war.» Ein Zitat, das dem pensionierten Professor Sucharit Bhakdi zugeordnet wird, einem in Covid-skeptischen Kreisen gefeierten emeritierten Mikrobiologen.

Die Massnahmenkritik beim Gipfelikauf, das kommt nicht überall gut an. «Da ist mir grad die Lust auf das Brot vergangen», schreibt eine Leserin. «Ich empfinde das als Belästigung und werde in Zukunft einen anderen Beck berücksichtigen.»