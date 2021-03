Kolumne Krogerus&Tschäppeler – Der Semmelweis-Reflex: Warum wir neue Wahrheiten nicht hören wollen Warum «Ich habe unrecht» und «Ich habe meine Meinung geändert» zwei Sätze sind, die Leben retten können. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Im Jahr 1846 machte man im Allgemeinen Krankenhaus Wien eine beunruhigende Feststellung: Die beiden Entbindungsstationen hatten völlig unterschiedliche Müttersterblichkeitsraten. Auf der einen Station starben nur 4 Prozent der Mütter, auf der anderen hingegen 10 Prozent.

Ein junger ungarischer Frauenarzt namens Ignaz Semmelweis (1818–1865) wollte die Ursache dafür herausfinden. Es fiel ihm auf, dass besonders häufig Mütter am Kindbettfieber starben, die Kontakt zu Ärzten gehabt hatten. Doch erst als sein guter Freund, der Gerichtsmediziner Jakob Kolletschka verstarb, erkannte Semmelweis plötzlich den Zusammenhang: Kolletschka hatte sich bei einer Autopsie mit dem Skalpell am Finger verletzt und starb kurz darauf an einer Blutvergiftung – einer Krankheit, die ganz ähnlich verlief wie das Kindbettfieber.