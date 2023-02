Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Der Seneca-Effekt: Das Leben ist ein Kartenhaus Was wir über den Zusammenbruch lernen können. Mikael Krogerus Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Seneca, ein römischer Philosoph, formulierte in den «Epistulae morales ad Lucilium» (Brief an Lucilius über Ethik) folgenden Satz: