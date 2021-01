Bezirksgericht Winterthur – Der Sex im Wald zählt nicht als Vergewaltigung Der Mann, der seiner Freundin bei –4 Grad im Wald die Kleider wegnahm, wurde wegen Nötigung, nicht aber wegen Vergewaltigung verurteilt. Nicole Döbeli

Die Tat ereignete sich in einer kalten Winternacht mitten im Wald. Foto: Urs Baumann

Mitten in der Nacht war ein 28-jähriger Niederländer mit seiner Freundin in den Wald gefahren und hatte ihr dort bei minus vier Grad die Kleider weggenommen. Zumindest einige Minuten lang liess er sie, die nur in Unterwäsche bekleidet war, nicht zurück ins Auto, und er schubste sie in einen Dornenbusch, sodass sie zahlreiche Kratzer und blaue Flecken davontrug.

Ausgelöst hatten den Streit Videos und Fotos, die der Mann auf dem Handy seiner damaligen Freundin gefunden hatte und die er als Beweis ihres Betrugs ansah. Zugetragen hatte sich der Vorfall vor einem Jahr in einer Gemeinde rund um Winterthur, am vergangenen Mittwoch hatte am Bezirksgericht Winterthur die Verhandlung stattgefunden.