Probefahrt – Der «Siebener in Hoch» wird deutlich aufgewertet BMW hat dem X7 nicht nur einen neuen Look, sondern auch viel neue Technik und neue Motoren spendiert. Das ist viel Aufwand für ein «Facelift». Dave Schneider

1 / 4 Der X7 hat das Gesicht des neuen 7ers und ein umfangreiches Tech-Update erhalten. Foto: BMW

Er ist ein Koloss: Mit einer Länge von 5,18 Metern, einer Breite von 2 Metern sowie einer Höhe von 1,84 Metern ist der BMW X7 gerade noch im erträglichen Rahmen für unsere Strassen, viel grösser sollte ein Auto hierzulande aber nicht sein. In den USA hingegen, dort wo der X7 produziert und auch mit Abstand am meisten verkauft wird, fällt der siebenplätzige SUV nicht weiter auf – hier wird er von den allgegenwärtigen Full-Size-Pick-ups buchstäblich in den Schatten gestellt.

Konzipiert wurde der X7 denn auch für den US-Markt. 54 Prozent der in Spartanburg, South Carolina, produzierten Fahrzeuge bleiben in Nordamerika, 21 Prozent gelangen nach China – nach Europa schafft es also nur ein kleiner Teil davon. Eine Erfolgsgeschichte sei er aber auch bei uns, meint Produktmanager Marco Möller: «Wir haben viel mehr in Europa verkauft als erwartet.»

Aussergewöhnlich umfangreich

Der X7 wird gerne auch als «Siebener in Hoch» bezeichnet – er ist quasi eine in die Höhe bauende Luxuslimousine. Doch während die Limousine soeben in einer komplett neuen Modellgeneration aufgelegt wurde, muss der grosse SUV noch ein paar Jahre darauf warten – deshalb haben die Münchener ihn nun einer aussergewöhnlich umfangreichen Modellpflege unterzogen. «Das ist wichtig, denn in der Luxusklasse muss man immer das Neueste und Beste bieten», sagt Christian Tschurtschenthaler, der bei BMW den Bereich Oberklasse verantwortet.

Das Design wurde nicht angepasst, sondern komplett verändert. Das «Gesicht» des neuen 7ers mit geteilten Scheinwerfern wurde auf die hohe SUV-Front adaptiert, was dem Siebenplätzer gut steht. Der riesige Nieren-Kühlergrill kann nun auch mit Beleuchtung bestellt werden, und erstmals überhaupt bietet BMW bei einem Modell 23-Zoll-Räder an. Das Heck wurde hingegen nur sanft modifiziert und trägt nun auch dreidimensional modellierte Rückleuchten, wie man sie bereits von anderen Modellen kennt.

Auch das Cockpit ist komplett neu und weist nun das vom iX bekannte Layout mit einer frei stehenden, leicht gewölbten Display-Landschaft samt neuester Generation des Infotainmentsystems (OS 8) auf. Das enorm grosszügige Platzangebot auf drei Sitzreihen wurde natürlich beibehalten, die zweite Reihe kann optional mit zwei Einzelsitzen bestückt werden, was aus dem Sieben- ein Sechsplätzer macht. Die Sitze in der zweiten und dritten Reihe lassen sich auf Tastendruck elektrisch verschieben und umklappen – beides kann auf der Fahrerseite, im Einstiegsbereich der Fondtüren oder vom Gepäckraum aus betätigt werden.

Alle Assistenten sind neu

Die grösste Änderung am X7 ist hingegen nicht sichtbar: BMW hat dem SUV nämlich ein neues Bordnetz mit 48-Volt-Technologie spendiert, dank dem eine neue Generation von Assistenzsystemen möglich wurde – der neue X7 kann nun nicht nur teilautonom fahren, man kann ihm sogar Fahrmanöver beibringen, etwa das Parkieren in der heimischen Garage. Einmal durchgeführt und aufgezeichnet, kann der X7 das Manöver fortan autonom reproduzieren – bis zu zehn Manöver lassen sich abspeichern. Ab nächstem Jahr soll das auch ferngesteuert per Smartphone möglich sein.

Ausserdem sind dank des neuen Bordnetzes alle Motoren nun mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem ausgestattet, welches den Verbrenner tatkräftig unterstützt und gleichzeitig Treibstoff einspart. Zwei komplett neue Benziner und ein umfangreich überarbeiteter Diesel sind erhältlich: Das Topmodell M60i xDrive wird von einem 4,4-Liter-V8-Biturbo mit 390 kW/530 PS befeuert, darunter rangiert der xDrive40i mit einem 3-Liter-Reihensechszylinder, der 280 kW/380 PS leistet. Der Dieselmotor im xDrive40d ist ebenfalls ein 3-Liter-Reihensechszylinder (250 kW/340 PS).

Im Fahrbetrieb ist der neue X7 genauso komfortabel wie sein Vorgänger. Für lange Strecken kann man sich kaum was Besseres vorstellen. Dank Hinterradlenkung ist der SUV aber auch erstaunlich agil, steuert präzis durch die Kurven und bleibt dabei dank aktiver Wankstabilisierung stets waagrecht. Und zusammen mit dem heckbetonten Allradantrieb kommt sogar mit diesem rund 2,6 Tonnen schweren Koloss auf, wofür die Marke bekannt ist – nämlich die Freude am Fahren.

BMW X7 Infos einblenden Modell: Full-Size-SUV

Masse: Länge 5181 mm, Breite 2000 mm, Höhe 1835 mm, Radstand 3105 mm

Kofferraum: 300 bis 2120 Liter

Motoren: Vorerst zwei Benziner mit 380 PS oder 530 PS sowie ein Diesel mit 340 PS

Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h in 4,7 bis 5,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit von 240 bis 250 km/h

Verbrauch (WLTP): 7,7 bis 12,9 Liter auf 100 Kilometer

CO 2 -Ausstoss (WLTP): 203 bis 292 Gramm pro Kilometer

Markteinführung: Ab sofort

Preis: Ab 119’900 Franken

Infos: www.bmw.ch

