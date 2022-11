Zukunftstag beim «Landboten» – Der Skills-Park im Backflip-Test Am Zukunftstag rannten die Nachwuchsreporter im Skills-Park wie Ninjas die Wände hoch, machten Saltos auf dem Trampolin und sprangen vom «Free Fall»-Turm. Evan Schoder , Rafael Schoder , Jonas Lübbers

Jonas Lübbers und Evan Schoder beim Bouncen auf dem Freestyle-Trampolin. Foto: Madeleine Schoder

Klettern wie Ninjas

1 / 2 Bildstrecke: Die Steilwand gehört zum Ninja-Warrior-Parcours. Foto: Madeleine Schoder

Als Erstes rennen wir im Skills-Park eine Wand hoch. Es hat eine kleine und eine grosse Wand. Beide sind gebogen wie eine Welle. Die kleine Wand schaffen wir easy. Man braucht Tempo, trockene Hände, einen guten Griff und genug Muskeln, um sich hochzuziehen. Dabei helfen auch die Rutschsocken, die man am Schluss mit nach Hause nehmen darf. Für die Grosse sind wir zu klein und auch Turnschuhe hätten geholfen. Die Wand gehört ebenso wie rote Käsescheiben aus Holz zu einem Ninja-Parcours. Was ein bisschen gestört hat: Das Mini-Trampolin beim Parcours hat zu schwache Federn und die Matte ist nicht weich genug.

«Landbote»-Zukunftstag Infos einblenden Elf Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren haben am Donnerstag am Zukunftstag auf der "Landbote"-Redaktion teilgenommen. Sie erlebten, wie eine Zeitung entsteht, und trugen auch gleich selber zur heutigen Ausgabe bei. Gemeinsam besuchten sie den Skills-Park, testeten Attraktionen, interviewten Matthias Hilber, einer der besten BMX-Fahrer der Schweiz, und befragten Kinder und Erwachsene zu ihren Ängsten. (dba)

Hüpfen zwischen weichen Blöcken

Relativ neu sind die Hindernisse in der Trampolin-Landschaft. Dabei handelt es sich um grössere und kleinere Blöcke. Wir sind auf diese raufgesprungen und manchmal auch darüber. Man kann dort gut Fangis spielen, aber es ist leider verboten. Es ist eigentlich einfach, aber man muss sich konzentrieren. Einer von uns ist an einem Hindernis hängen geblieben und auf ein Trampolin gefallen. Das hat zum Glück nicht wehgetan. Die Federung ist so gut, dass man Saltos machen kann. Es ist aber auch anstrengend und man muss im schrägen Winkel springen, um hochzukommen. Zudem muss man aufpassen, weil es im Trampolin-Park viele kleine Kinder hat. Lustig war die Trampolin-Treppe.

Fliegen ohne Flügel

Trotz der weichen Landung braucht es manchmal Mut für den Sprung vom «Free Fall»-Turm. Foto: Madeleine Schoder

Beim «Free Fall» haben wir verschieden Sprünge ausprobiert: Backflips oder Frontflips. Wobei wir uns nicht einig sind, ob es sich beim Frontflip um einen Salto oder eine Judorolle in der Luft handelt. Man kann sich auch rückwärts fallen lassen. Das braucht Mut, auch wenn der Turm nicht so hoch ist. Bäuchlings fühlt es sich an, wie wenn man ohne Wingsuit aus dem Flugzeug springt. Man fällt schön weich auf ein riesiges Luftkissen. Darum eignet sich der Turm auch, um Saltos zu üben. Ganz ohne Risiko ist das aber nicht. Bei der Arschbombe muss man aufpassen, sonst holt man sich einen Pferdekuss. So nennt man das, wenn das Knie an den Mund prallt und die Lippe aufplatzt. Das einzige Minus: Es ist etwas mühsam, auf den Turm hochzukommen. Eine grosse Treppe wäre einfacher.

Rückwärtssalto auf dem Trampolin

Evan Schoder beim Backflip auf dem grossen Trampolin. Foto: Madeleine Schoder

Das grösste Trampolin befindet sich etwas versteckt auf einer Zwischenebene. Es heisst Freestyle-Trampolin, weil man hier Tricks üben kann. Zum Beispiel mit einem Trampolin-Scooter, einem Trottinett ohne Räder, das man auch im Skills-Park mieten kann. Das Trampolin hat eine sehr, sehr starke Federung. Evan hat sieben Backflips hintereinander gemacht. Theoretisch wäre auch ein doppelter Salto möglich, weil man so hoch in die Luft kommt. Beim Bouncen gab es dann eine Ermahnung vom Skills-Park-Chef. Beim Spiel geht es darum, dass eine Person springt, um eine andere Person hochzuspicken. Dabei ist es nicht erlaubt, dass beide auf den Füssen stehen. Das Trampolin kann gefährlich sein, weil man seine Position in der Luft nicht mehr ändern kann. Wenn andere Leute warten, sollte man auch nicht zu lange auf dem Trampolin sein – höchstens zwei Minuten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.