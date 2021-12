Fusion mit Westschweizer Firma – Der Solarpionier aus Elgg hört wirklich auf – was jetzt aus der Soltop wird Es laufe wieder sehr gut für die Soltop, sagt Fritz Schuppisser. Warum er sein Lebensprojekt trotzdem in eine Fusion gibt. Nicole Döbeli

Wolfgang Thiele (links) übernimmt die Geschäftsführung der fusionierten Soltop Energie AG, Fritz Schuppisser zieht sich zurück. Foto: PD

Fritz Schuppissers Telefon klingelt oft. In der Region Winterthur kennt man ihn und seine Firma Soltop, die seit ihrer Entstehung vor fast 40 Jahren um die 22’000 Solaranlagen verkauft hat. Haben Kundinnen oder Kunden eine Frage oder ein Problem, dann wenden sie sich oft direkt an den Chef. «Das macht mir eigentlich auch nichts aus, wenn ich Zeit habe, gehe ich manchmal sogar selbst vorbei», sagt der 72-Jährige. Gearbeitet habe er immer gern, aber so weitergehen könne es trotzdem nicht.

In den letzten zehn Jahren hat die Soltop Schuppisser AG dreimal verkündet: Fritz Schuppisser übergibt die Geschäfte und zieht sich in den Verwaltungsrat zurück. Gedauert hat es nie lange, bis er wieder selbst am Steuer sass. Sämtliche Nachfolgelösungen waren nicht zufriedenstellend. «Es reicht nicht, die Solarenergie gern zu haben. Man muss in dieser Position auch ein cleverer Geschäftsmann sein», sagt Schuppisser.