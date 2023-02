Gastrokolumne Angerichtet – Der Sommer darf kommen Das Lounge-Eldorado draussen ist noch geschlossen. Lohnt sich der Besuch bei «Am Gleis» neben dem Bahnhof Winterthur trotzdem? Urs Stanger

Die Palmen harren unter dem Vordach aus, die vielen Lounges warten polsterfrei in der Kälte, die Schirme sind verschnürt. An sich wäre die «Gastronomie Am Gleis», wo der Bereich draussen gefühlt viermal so gross ist wie jener drinnen, für den Sommer bereit oder für den Frühling oder einfach halt für wärmere Temperaturen.

Dieser Tage allerdings spielt sich das Leben dieses Lokals, um die 30 Meter von Gleis 9 des Bahnhofs Winterthur entfernt, noch innen ab – in einem schmalen, modernen Raum mit Theke und Tischen, der gemütlich wirkt, obschon der Mix der Stilrichtungen etwas verwegen daherkommt. Ausgesprochen freundlich ist auch der Empfang. Es scheint, dass man sich hier wohlfühlen kann.

Die Menükarte ist überschaubar: Salat, Pasta und Pizza. Was allerdings entscheidender ist: In der Küche und am Pizzaofen haben sie ihren Job offensichtlich im Griff. Die Salate, der Rucola-Parmesan und der Tomaten-Mozzarella (je 10 Franken), sind schön angerichtet, frisch und selbst in der kleinen Version von ausreichender Grösse. Die Pizza Gorgonzola (19 Franken), der persönliche Klassiker, liegt im privaten Ranking in der Spitzengruppe, wobei sie durchaus eine Spur mehr Pepp hätte vertragen können. Dieser lässt sich mit einem Schuss «Olio piccante» nachholen, das in diesem Restaurant hält, was der Name verspricht. Die Tortellini mit Broccoli, Datteltomaten und hausgemachtem Pesto (21 Franken) sind vorzüglich, vor allem das Pesto ragt heraus. Zum Abschluss gibts das einzige «Hausgemachte» auf der Dessertkarte: ein Tiramisù (8 Franken), luftig und weich, mit passend dosiertem Kaffeegeschmack.

Eigentlich hat an diesem Abend alles gepasst, solid, gut, angenehm. Kurz gesagt: Bis demnächst mal draussen ab 20 Grad!

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.