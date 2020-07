Wetter aktuell – Der Sommer fährt in Winterthur weiter Achterbahn Bewölkt, windig, immer mal wieder Regen und nur wenig Sonne: So präsentiert sich das Wetter in den nächsten Tagen. Doch es gibt Hoffnung für Sonnenhungrige. Thomas Münzel

Es wird kühler: Der Himmel über Winterthur dürfte in den kommenden Tagen wieder mehrheitlich bewölkt sein. Foto: Marc Dahinden

Der Sommer 2020 wird wohl kaum als Hitzesommer in die Geschichte eingehen: Denn erneut bestimmt ein Tiefdruckgebiet das Wetter in der Stadt und Region Winterthur. Der Himmel wird bis am Freitag mehrheitlich bewölkt bis bedeckt sein. Es muss laut Meteo Schweiz immer mal wieder mit Regenschauern gerechnet werden. Die Sonne zeigt sich dabei eher selten. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen 19 bis 22 Grad. Es weht ein schwacher bis mässiger Wind aus westlicher Richtung.

Bis jetzt erst zwei Hitzetage in Winterthur

Warm, kühl, warm, kühl: Der diesjährige Achterbahn-Sommer hat bis jetzt nur selten hohe Temperaturen hervorgebracht. Das belegt die Statistik der Wetterstation in Oberwinterthur eindrücklich. Verzeichnete man beispielsweise vor einem Jahr bis Mitte Juli bereits 19 Hitzetage (Temperaturen von mindestens 30 Grad), so waren es in diesem Jahr bis jetzt gerade mal zwei Hitzetage.

Der Sommer kommt zurück

Und wie es aber zu einer richtigen Achterbahn gehört, so geht es auch in Winterthur mit dem Sommerwetter rasch wieder bergauf: Pünktlich zum kommenden Wochenende ist die Sommerwärme zurück. Laut den Prognosen steigen die Temperaturen am Samstag und Sonntag wieder auf 24 bis 28 Grad.