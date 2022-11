«Another Love» von Tom Odell – Der Song, der den Schrecken des Jahres vertont Ein zehn Jahre alter Song des Briten Tom Odell wird zum Ohrwurm der Wut und beisst sich in den Top Ten der Single-Charts fest. In der Schweiz ist das Stück erfolgreicher als anderswo. Ein Blick auf die Mechanismen dahinter. Martin Fischer

Tom Odell bei einem Konzert in Madrid im Oktober. Foto: Getty Images/Redferns

Ein Hit von 2012 ist erneut zum Hit geworden. Wegen Tiktok, der Musik-Booster-Plattform schlechthin, und unter traurigen Umständen.

«Another Love» von Tom Odell hält sich seit drei Monaten in den Top Ten der Schweizer Single-Charts, im Moment ist mit Platz 6 ein neuer Peak erreicht. Damit ist der Song so hoch platziert wie einzig noch in der Slowakei – auch wenn er rund um den Globus erneut in den Charts aufgetaucht ist, von Australien über Griechenland bis in die USA.

Der jüngste Aufschwung kam mit dem Ausbruch der Proteste im Iran Anfang Oktober. Iranerinnen verwendeten eine Strophe aus dem Lied für Videos auf Tiktok, in denen sie sich als Protestgeste die Haare abschnitten. Die Songzeilen, die dazu besonders oft hinterlegt wurden: «So I’ll use my voice, I’ll be so fucking rude / Words they always win». Sie würden also ihre Stimmen erheben und verdammt unhöflich werden.

Schon im April tauchte «Another Love» in der Schweiz in den Top 20 auf.

Der englische Musiker tourte Anfang Oktober durch Europa. Auf Konzerten widmete er den Song «all den mutigen Menschen, die für Menschenrechte und die Rechte der Frauen» kämpfen, wie er bei seinem Auftritt in Hannover sagte. Videos von diesen Bekenntnissen streuten sich ebenfalls per Social Media. Besonders häufig wird auf Tiktok eine Liveversion hinterlegt, bei der man das Publikum mit dem Musiker mitsingen hört, inzwischen gibt es auch einen Remix von diesem beliebten Mitschnitt.

«Another Love» ist 2022 der Protestohrwurm, mit Wut, Trauer und Ohnmacht als Katalysatoren. Denn schon im April tauchte «Another Love» in der Schweiz in den Top 20 der Charts auf, auch damals von Erschütterungen in der Weltpolitik genährt. Auch Videos, die sich auf den Krieg in der Ukraine beziehen, werden häufig mit dem Song des Briten unterlegt.

Tom Odell selbst hat «Another Love» im März am Bukarester Bahnhof auch für Geflüchtete gespielt, die dort aus der Ukraine per Zug eintrafen. Er sei sich bewusst, dass das Stück inzwischen viel mehr geworden sei als die Beziehungskrisenballade, als die er es geschrieben habe.

4,5 Milliarden Aufrufe haben Videos mit dem Hashtag #AnotherLove auf Tiktok mittlerweile generiert. Auf Spotify hat das Lied im August die Milliardengrenze durchbrochen, seither sind noch einmal über 220 Millionen Streams dazugekommen.

36’000-mal wird Tom Odells Song hierzulande pro Tag gestreamt.

Doch warum ist «Another Love» gerade in der Schweiz so hoch in den Charts platziert? Werden hier besonders fleissig Protestvideos geschaut und gepostet?

Ein Blick auf Tiktok zeigt: nein. Der Song hat sich aus der Friedens- und Protestbewegung längst herausgelöst. Tausende Videos mit ganz unterschiedlichem Inhalt kursieren jetzt. Covers, Bergpanoramaschwenker, Liebeserklärungen. Oder das erfolgreichste Schweizer Video: Tiktoker Joung Gustav, der an verschiedenen Orten in der Zürcher Innenstadt den Song singt. 2,5 Millionen Mal wurde der Clip schon geschaut.

Tiktok-Streams fliessen ohnehin nicht in die Charts ein, weil die Betreiber der App noch keine Daten an Dritte ausliefern. Aber die Tiktoks sind der Multiplikator für Streams und Downloads auf anderen Plattformen.

36’000-mal wird Tom Odells Song hierzulande pro Tag gestreamt, ein neuer Höchststand in diesem Jahr, auf Spotify ist es damit in der Schweiz das am drittmeisten gehörte Lied zurzeit. Im kleinen Musikmarkt Schweiz dürften ein paar Tausend Streams in den Charts grössere Sprünge ermöglichen als in bevölkerungsstärkeren Ländern.

Tom Odell hat gerade sein neustes, fünftes Album veröffentlicht. Vor seinem bisher grössten Publikum.

Martin Fischer ist Content Manager und Redaktor im Ressort Leben. Er schreibt über Popkultur und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.