Kolumne Tribüne – Der Sound des Fussballs An der Fussball-Weltmeisterschaft bekommt man viele neue Spielernamen zu hören. Als ehemaliger TV-Kommentator weiss ich: Einige gehen einem leicht über die Lippen, bei anderen tut man sich schwerer. Bernard Thurnherr

Die vermeintlich besten Fussballer aller Zeiten haben alle lauter sonore Namen: Pelé! Maradona! Ronaldo! Messi! Foto: Getty Images / Michael Steele

An der Fussball-Weltmeisterschaft bekommt man viele neue Spielernamen zu hören. Als ehemaliger TV-Kommentator weiss ich: Einige gehen einem leicht über die Lippen, bei anderen tut man sich schwerer.

Die vermeintlich besten Fussballer aller Zeiten haben alle lauter sonore Namen: Pelé! Maradona! Ronaldo! Messi! Nur Zufall? Da haben es ein Szczesny oder ein Mbappé trotz ihrer ebenfalls brillanten Fussballkunst schwerer.

Weil die WM für uns Schweizer ja etwas bitter geendet hat, verlagere ich das Thema jetzt lieber auf unsere einheimische Super League. Das Phänomen bleibt das gleiche. Da schoss in diesem Herbst einer sein erstes Tor für den FC St. Gallen: Latte Lath. Was für ein Name! Kann ein Fussballer besser heissen?

Seither zerfliesst dieses Wort den Fussball-Kommentatoren förmlich auf der Zunge. Ein Name wie aus einer Künstlerbörse. Ein bisschen auch wie aus einem Comic-Heft. Mit Stabreim: L-L. Mehr noch: La-La, Lat-Lat. Abgerundet mit dem Rhythmus eines erfolgreichen Fussballers: Schuss – Tor, Latte Lath! Was für ein Genuss, diesen musikalisch-dynamischen Namen auszusprechen. Torschütze mit der Nummer 22: Latte Lath!

«Latte» kennen wir Schweizer ja vor allem auch vom Kaffee, wenn wir einen Caffè latte oder einen Latte macchiato bestellen. Auch das passt perfekt, denn die Hautfarbe des Spielers aus der Elfenbeinküste ist ähnlich wie das Goldbraun des Getränks.

Latte Lath tönt wie Vorname und Nachname, ist es aber nicht. Der talentierte Stürmer heisst mit Vorname Emmanuel, Latte Lath ist sein Familienname.

Es gab tatsächlich einmal ein Spiel, das live im Fernsehen übertragen wurde, in dem Latte Laths Schuss … an die Latte ging. Lattenschuss von Latte Lath! Latte Lath trifft die Latte! Der Reporter konnte sich fast nicht mehr erholen. Ich habe ihm nachfühlen können. Mir wäre es bestimmt genauso ergangen, und ich hätte die Szene ebenfalls ausgekostet und zelebriert.

Ich habe das Kommentieren von Fussballspielen seit meiner Pensionierung nie über Gebühr vermisst, und ich musste in meiner ganzen 40-jährigen Karriere nie eine solche Schlappe wie dieses 1:6 gegen Portugal begleiten. Demgegenüber steht dieser eine Fall, in dem ich auf meine jüngeren Kollegen etwas neidisch bin. Das hätte auch ich gern einmal in ein Mikrofon gerufen: Tor durch Latte Lath! Das ist einfach Musik in den Ohren!

Fehler gefunden?Jetzt melden.