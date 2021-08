Musik im deutschen Wahlkampf – Der Sound des Grabenkriegs Die Grünen umarmen im Lied «Ein schöner Land» alle. Egal, ob sie Würste oder WLAN brauchen. Über die immense Eigenheit des Genres «Deutschsprachiger Wahlkampfsong». Jakob Biazza

WLAN ist, popistisch gesprochen, eine Sauerei. Am Versende zumal. Dort, wo es sich reimt – also angeblich. Mehr dazu später.

Nichts gegen die Themensetzung natürlich, im neuen Wahlkampfsong der Grünen. Digitalisierung: wichtig. Deutschland ist da ja, was man so hört, noch etwas weiter abgehängt als bei der Popmusik. Schande aber über den- oder, eh klar, diejenige, die diese auf «n» auslaufende Konsonanten-Kurzsilben-Sängergrossprüfung von einem Wort hinten an Zeile vier des Songschemas gepackt hat. Und nichts als Respekt für die Frau im Video – Setting, Körperhaltung, Frisur und Cardigan deuten darauf hin, dass es sich um eine Lehrerin handeln könnte -, die sich dennoch unter Aufbietung aller Wortdehnungskunst («We-hee-lan») gegen das unvermeidliche Absaufen stemmt. Heroisch. Letztlich aber freilich chancenlos.