Kulturperle in Winterthur – Der Soundtrack eines Roadtrips Am Dienstag spielt Peach Pit im Salzhaus. Die Band macht irgendetwas zwischen Surfrock und Indie-Pop, was sie zum perfekten Begleiter für lange Autofahrten macht. Deborah von Wartburg

Peach Pit machen seit 2016 gemeinsam Musik. Foto: Facebook/peachpit

Was gibt es Schöneres, als im Sommer mit vor Hitze leicht döseligem Hirn und halb offenen Augen in einem Auto oder Bus zu sitzen und Wiesen und Wälder vorbeiziehen zu lassen, während der Kopf in angenehmen Tagträumen versinkt. Peach Pit liefert für solche Momente die perfekte Musik.

Die kanadische Band, die am Dienstag im Salzhaus spielt, macht irgendwas zwischen Indie-Pop und Surfrock. Selbst bezeichnete die Gruppe ihre Musik einmal als «chewed bubblegum pop», auf Deutsch «gekauter Kaugummi-Pop».

Das wird der Musik wohl nicht ganz gerecht, sie ist nämlich schön rund. Der Gesang von Leadsänger und Gitarrist Neil Smith ist sanft und entspannt. Kontrastiert wird das durch kraftvolle Rockelemente durch Schlagzeug, Gitarre und Bass, die sofort die Tanzmuskeln wecken und gelegentlich eine Punkseele durchschimmern lassen. In einigen Liedern kommen eine Laute und andere Nischeninstrumente zum Einsatz, die Folk-Flair reinbringen. Ein schneller fröhlicher Hintergrundbeat sorgt für Positivität, die der melancholischen Stimme einen Boden bereitet.

Die «Band von nebenan»

Die Texte handeln von Liebe, Erwachsenwerden und nachdenklichen Betrachtungen des Ichs in der Welt. Peach Pit nimmt einen mit auf wehmütige Reisen in die Vergangenheit, ungehemmte Partynächte und unerfüllte Sehnsüchte. Am schönsten sind die Songs «alrighty aphrodite» und «vickie».

Das Schöne an Peach Pit ist, dass die Band trotz ihrer Welttourneen wirkt, als probte sie in der Garage des Nachbarn. Diese Authentizität macht sie übrigens auch zu einer sehr guten Liveband, die es versteht, den Moment zu leben und dem Publikum einen gefühlvollen und trotzdem knallenden Abend zu bescheren.

Wer etwas mehr Abwechslung für seinen Roadtrip will, sollte unbedingt auch die Vorband von Peach Pit mit auf die Liste nehmen. Das ist nämlich «east sister» aus Luzern. Der Gesang von Lorraine Dinkel und Laura Schenk ist verträumter als bei Peach Pit, die Musik generell etwas sphärischer, was beruhigend wirkt. Deshalb eignen sich diese Lieder wohl auch besser für Busfahrten.

