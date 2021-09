Neuer Pumptrack in Effretikon – Der Spass auf Rollen und Rädern boomt Die Zahl der Pumptracks wächst rasant. Lukas Riedener vom kantonalen Sportamt nennt die Gründe. Heinz Zürcher

2020 machte der mobile Pumptrack des Sportamts am Sportfest in Stammheim halt. Foto: PD/Sportamt

Wie Fussballplätze und Basketballkörbe gehören mittlerweile auch Skateanlagen und Pumptracks zum fixen Freizeitangebot vieler Gemeinden. Vor allem Pumptracks gewinnen an Beliebtheit. Der 22. im Kanton wird am Samstag in Effretikon eingeweiht. «Weitere sind in Planung», sagt Lukas Riedener, der beim kantonalen Sportamt das Projekt Pumptrack.zh leitet. Fünf bis sechs Projekte seien schon ziemlich konkret, darunter eines in Neftenbach. An etwa 15 weiteren Standorten bestehe Interesse, unter anderem in Henggart, Hettlingen und Rikon.

Lukas Riedener leitet beim kantonalen Sportamt das Projekt Pumptrack.zh. Foto: PD/Sportamt

Noch gibt es aufgrund des Rollbrettbooms in den 1990er-Jahren deutlich mehr Skateanlagen als Pumptracks im Kanton, etwa 50. «Aber die Pumptracks holen auf», sagt Riedener. Einer der Gründe ist, dass der Rundkurs mit seinen Wellen, Steilwandkurven und Rampen niederschwelliger ist und nicht nur von Skatern benutzt werden kann. «Man kann mit Velos, Trottis, Laufrädern und sogar mit Einrädern auf den Track», sagt Riedener. Eigentlich mit allem, was Räder hat und nicht motorisiert ist.