Freivogel bleibt bei Pfadi – Der Spass ist ihm noch nicht vergangen Stefan Freivogel ist 32, Vater und mitten im Berufsleben. Dennoch hat der abwehrstarke Allrounder seinen Vertrag mit Pfadi Winterthur um ein weiteres Jahr verlängert. Urs Stanger

Stefan Freivogels Kampfgeist bekommen die Gegner immer wieder zu spüren. Foto: Deuring Photography

Gedanken an den Rücktritt vom Spitzensport darf sich ein Handballer machen, der 32-jährig, zu 80 Prozent berufstätig und seit sieben Monaten Vater ist. Das tat auch Stefan Freivogel. Am Ende kam er zum Schluss: «Es macht halt immer noch extrem viel Spass. Ich bin gesund, wir sind erfolgreich, und es lässt sich alles gut mit Beruf und Familie vereinbaren. Wenn ich aufhören würde, wäre es das gewesen, es gäbe kein Zurück mehr.» Wegen all dem sagte er sich: «Ich mache weiter.»