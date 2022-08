Gastronomie in Dägerlen – Der Spitzenkoch, der seine Gäste auf dem Bauernhof bewirtet Etliche Jahre hat Simon Schneeberger in den Küchen von Spitzenrestaurants gearbeitet. Nun setzt er stattdessen auf Feuer, frische Zutaten und Freiheit. Fabienne Grimm , Roger Hofstetter (Fotos)

Alle drei Wochen bekocht Simon Schneeberger auf dem Hof der Familie Stucki in Oberwil bei Dägerlen Gäste. Er setzt auf Zutaten vom Hof und bereitet die Gerichte über dem Feuer zu. Foto: Roger Hofstetter

Zurück zu den Wurzeln – so könnte man das Gastrokonzept von Koch Simon Schneeberger umschreiben. Mit seinem Projekt «I tavoli del vagabondo» (deutsch: Die Tische des Vagabunden) bewirtet er auf dem Hof der Familie Stucki in Oberwil bei Dägerlen alle drei Wochen Gäste. Das Besondere daran: Schneeberger kocht über dem Feuer. Und: In seinen Töpfen landen nur Zutaten, die in den Treibhäusern, den Feldern und im Stall der Stuckis heranwachsen. Egal, ob Gemüse, Milchprodukte oder Fleisch – alles wird vor Ort im regenerativen und pestizidfreien Landwirtschaftsbetrieb produziert.