Ein Selfie von Philipp Handler - Der Sprinter bestellt bald Sushi

Mit neuer Bestzeit nach Tokio Infos einblenden

Wofür Philipp Handler alles geben würde? Für einen Finalplatz in Tokio. An den Paralympics in Rio 2016 verpasste der Sprinter aus Embrach das Finale um nur 2 Hundertstelsekunden. «Das soll mir dieses Jahr nicht mehr passieren», sagt der 29-jährige, der in den vergangenen fünf Jahren seinen sportlichen Fokus ganz auf die Paralympics in Japan (24. August bis 5. September) ausgerichtet hat. Seit Montag hat Handler das Ticket für Tokio in der Hand. Auch wenn er mit einer Selektion rechnen durfte, macht er klar: «Ein Selbstläufer war das definitiv nicht. Es war schon eine nervöse Zeit.» Für die Schweizer Leichtathleten standen nur gerade drei Startplätze zur Verfügung. Darum konnten nicht alle Athleten, die die Vorgaben erfüllt hatten, von Swiss Paralympic nominiert werden. Bei den Männern wurden schliesslich neben Handler die beiden Rollstuhlsportler Beat Bösch und Marcel Hug selektioniert.

Philipp Handler ist wegen einer Achromatopsie farbenblind, stark lichtempfindlich, muss mit weniger als 10 Prozent der Sehschärfe auskommen. Für Tokio empfohlen hat sich der Paraathlet an der EM anfangs Juni. Im polnischen Bydgoszcz gewann er über 100 Meter in 11,30 Sekunden Bronze. Den Ausschlag für seine Selektion gab laut Chef de Mission Roger Getzmann allerdings sein jüngster Erfolg in Nottwil: Anfangs Juli verbesserte Handler seine persönliche Bestzeit über 100 m um sechs Hundertstel auf 11.05 Sekunden.

Was liegt mit dieser Zeit in Tokio am 29. August drin? Handler hält einen Platz im Finale für wahrscheinlich. In Rio vor fünf Jahren wäre damit sogar ein Endergebnis um die Plätze 5 oder 6 Tatsache geworden. Doch so einfach lässt sich nicht rechnen, gibt der Embracher zu Bedenken. «Die Zeit hängt immer auch ganz stark von Wind und Wetter ab.»

Die Schweizer Delegation fliegt am 16. August nach Japan, also eine gute Woche vor Beginn der Spiele. Die Athletinnen und Athleten werden sich zuerst in der Hafenstadt Oita in einer reinen Schweizer Bubble vorbereiten, bevor sie dann kurz vor Beginn der Wettkämpfe in den Trubel des Olympischen Dorfes eintauchen. Dass der Grossanlass in Japan höchstwahrscheinlich ohne Publikum ausgetragen wird, findet Handler zwar schade, doch er sagt auch: «Wir müssen jetzt einfach sehr dankbar sein, dass diese paralympischen Spiele überhaupt stattfinden können.» (mak)