Kurioser Ticketautomat in Winterthur – Der spukende Billettautomat beim Friedhof Wie von Geisterhand gab ein Ticketautomat im Rosenberg eigenartige Geräusche von sich. Nun hat Stadtbus den Automaten ersetzt. Markus Brupbacher

Aufnahme vom Dienstag, 14. Juni: Der Bildschirm des Ticketautomaten an der Bushaltestelle «Friedhof» im Rosenberg ist mittlerweile ersetzt worden. Foto: Marc Dahinden

Er piepst und klappert, und die Anzeigen auf seinem Bildschirm wechseln hin und her. Und all das tut der Billettautomat an der Schaffhauserstrasse in Winterthur, obwohl ihn niemand berührt, kein Mensch bei ihm steht. Der nicht mehr richtig tickende Ticketautomat steht an der Buslinie 3 in Fahrtrichtung Rosenberg an der Haltestelle «Friedhof».