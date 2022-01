Legislaturbilanz in Winterthur – Der Stadtrat ist mit sich zufrieden Die Stadtregierung von Winterthur hatte vier Jahre lang Zeit, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. An der heutigen Medienkonferenz stellt sich die Exekutive ein gutes Zeugnis aus. David Herter

Die sieben Stadträte beurteilen ihre Arbeit positiv. Das Stadtparlament – im Bild eine Sitzung in der Axa-Arena – sah dies zumindest fallweise anders. Foto: Madeleine Schoder

74 Massnahmen wollte der Stadtrat in den letzten vier Jahren umsetzen. 44 davon sind erledigt. Zumindest für den Stadtrat. Er zieht am Freitag eine Bilanz und beurteilt sein eigenes Wirken in der Wahlperiode 2018 bis 2022.

Von den restlichen 30 Zielen sieht der Stadtrat fast zwei Drittel als beinahe erreicht an. «19 Massnahmen können im angelaufenen oder kommenden Jahr abgeschlossen werden», heisst es in einer Medienmitteilung.

11 Massnahmen stecken fest

Besonders gut vorangekommen sei er bei den Themen Mobilität und Energie, Urbanität und Lebensqualität und sozialer Zusammenhalt, findet der Stadtrat. Mit seiner Arbeit habe er es geschafft, die Stadt Winterthur voranzubringen, ohne bestehende Qualitäten zu beeinträchtigen.

Wo er mit sich unzufrieden ist, sagt der Stadtrat in der Medienmitteilung nicht. Am Freitagmorgen findet aber eine Pressekonferenz statt, an der er ausführlicher über seine Arbeit in den letzten vier Jahren spricht. Der «Landbote» wird im Laufe des Tages darüber berichten.

Zieht man die Ziele ab, die der Stadtrat für ganz oder teilweise erreicht hält, bleiben elf Aufgaben, die er ab 2023 weiterverfolgen oder angehen will. Je nachdem in derselben oder in einer neuen Besetzung.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

