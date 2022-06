Abo Verkehr in Winterthur Stadtrat nimmt zweiten Anlauf für höhere Parkgebühren

Tiefere Maximalgebühren und vorerst keine Zentrumszone in Neuhegi: So will der Stadtrat die gescheiterte Parkgebührenerhöhung doch noch zum Erfolg führen. Die Bürgerlichen künden bereits Widerstand an.