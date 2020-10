Pensionskasse Stadt Winterthur – Der Stadtrat schweigt vor der heissen Phase Wechsel im Stiftungsrat und Wechsel in der Geschäftsleitung: Die Führung der städtischen Pensionskasse hat vor dem Entscheid über ihre Selbständigkeit oder einen Anschluss an eine andere Vorsorgeeinrichtung ein neues Gesicht erhalten. David Herter

Die einen wollen nicht, die anderen dürfen nicht: Die Pensionskasse der Stadt Winterthur gibt zum Rücktritt der Stiftungsrätin Kerstin Windhövel keine Auskunft. Foto: Marc Dahinden

Das Personalkarussell dreht sich bei der Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW). Ihr Stiftungsrat erhält gewichtige Verstärkung. Dieter Stohler, bis Mittwoch Direktor der Pensionskasse des Bundes, tritt am Donnerstag sein Amt in Winterthur an. Er wird in der Vorsorgestiftung die Stadt als Arbeitgeberin vertreten. Stohler übernimmt von Reto Stuppan, der schon im Februar als Finanzchef der Stadt zurücktrat, den Sitz im Stiftungsrat aber behielt.