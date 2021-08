Neue Gemeindeordnung in Winterthur – Der Stadtrat weibelt für das Kompromisswerk Am Dienstag hat der Stadtrat seine Argumente für die neue Gemeindeordnung präsentiert. Er hält den Kritikern entgegen, dass es ihm nicht um mehr Macht gehe. Elisabetta Antonelli

Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte), Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne, l.) und Kaspar Bopp (r.) erklärten den Medien die Abstimmungsvorlage vom 26. September: Die neue Gemeindeordnung. Foto: Marc Dahinden

Am 26. September kommt die neue Gemeindeordnung vors Winterthurer Stimmvolk. «Das Grundgesetz unserer Stadt», wie Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte) am Dienstag vor den Medien sagte. Der Weg bis zur abstimmungsreifen Vorlage dauerte dreieinhalb Jahre. Zwei lange Sitzungen im Gemeinderat machten den Abschluss.

«Auch der Stadtrat war nicht mit allen Änderungen glücklich, hat aber auf eine eigene Variante verzichtet», sagte Künzle. Letztlich sei so eine Verfassung ein Kompromisswerk. «Das macht diese Gemeindeordnung so gut.»

Am längsten sprach Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne) an der Medienkonferenz. Denn die neue Schulbehördenorganisation gab bisher am meisten zu diskutieren. Gerade erst habe das neue Schuljahr mit 12’000 Kindern begonnen. Würde man diese fragen, wo sie zur Schule gehen, würden sie ihr Schulhaus nennen. «Der Schulkreis hat weder für Eltern noch Schüler Relevanz», sagte Altwegg.