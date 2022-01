Schule in Winterthur – Der Stadtrat will Jugendliche nicht länger schlafen lassen Die Pubertät macht Jugendliche zu Nachteulen. Trotzdem beginnt für viele von ihnen der Schultag schon um 7.20 Uhr. Zürich will das ändern – der Winterthurer Stadtrat nicht. Michael Graf

Mehr Schlaf verbessert die Leistung. Viele Wissenschaftler plädieren dafür, den Schulstart für Jugendliche nach hinten zu verschieben. Symbolbild: Marc Dahinden

Für Gymischüler beginnt in Winterthur der Schultag um 7.45 Uhr, in der Mittelstufe oder Sek teils schon um 7.20 Uhr. Dabei sei sich die Wissenschaft schon lange einig, dass sich ein späterer Schulbeginn positiv auf die Leistungen auswirke, sagt SP-Stadtparlamentarierin Regula Keller (SP). Denn: In der Pubertät verschiebt sich die Einschlafphase aus biologischen Gründen nach hinten. Teenager werden zu Nachteulen.