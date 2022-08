Kolumne Stadtverbesserer – Der Stadtverbesserer rekurriert Rekurrieren gehört zum Winterthurer Volkssport. Doch statt immer nur gegen Verkehrspläne zu schiessen, schlägt der Stadtverbesserer unstrittigere Rekurse vor. Gregory von Ballmoos

Zuschauer an den Musikfestwochen mit dem «anlasstypischen» Getränk. Foto: Nathalie Guinand

Rekurrieren ist in Winterthur mittlerweile mindestens so beliebt wie der FCW. Blaue Zonen im Vogelsangquartier? Rekurs! Neue Fahrbahnführung bei der Geiselweidkreuzung? Aber bitte, Rekurs! Tempo 30 um die Altstadt? REKURS!!!

Das ist ja gut und recht, nur etwas langweilig, findet der Stadtverbesserer. Die Winterthurerinnen und Winterthurer beschränken sich bei ihrem Volkssport fast ausschliesslich auf Verkehrsthemen. Da geht noch mehr.

Wie wäre es mit einem Rekurs gegen die Wespen? Auch wenn der Stadtverbesserer kürzlich gelesen hat, dass diese Viecher durchaus nützlich sein sollen, nerven sie im Sommer. Insbesondere bei den Musikfestwochen beim Konsum von anlasstypischen Kaltgetränken. Also sofort Rekurs einreichen bei Stadtgrün – Problem gelöst, die MFW dauern ja nur zwei Wochen, so lange braucht die zuständige Behörde mindestens, um zu entscheiden. Die Wespen müssten so lange in ihren Nestern bleiben.

Der Redaktionskollege hingegen will lieber gegen sein Alter rekurrieren. Er wird ziemlich genau in einem Jahr die «Bivies» (Bis vierzig) verlassen und zu den «Uhus» (Unter hundert) wechseln. Er wolle es nur etwas hinauszögern, sagt er. Darum Rekurs auch hier.

Dank Rekursen gegen die Abfahrtzeiten der S-Bahn könnte die Veloakropolis bald besser genutzt werden. Foto: Roger Hofstetter

Nötig wäre auch eine Rekursmöglichkeit gegen den abfahrenden Zug. Die Abfahrt etwas hinauszögern, damit es sicher von der «Veloakropolis» bis aufs Gleis reicht – so würde der neue Velopalast möglicherweise auch einmal genutzt.

Aktuell wünscht sich der Stadtverbesserer aber eine Rekursmöglichkeit gegen das ominöse Sommerloch und vor allem gegen den Redaktionsschluss dieser Kolumne. Nur etwas hinauszögern, die gute Idee kommt schon noch, irgendwann. Es sei denn, jemand hat dagegen rekurriert.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.