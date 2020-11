Kündigung bei der Stadt Winterthur – Der Gemeinderat sucht einen neuen Datenschützer Nach zehn Jahren kündigt Philip Glass seinen Job als Datenschutzbeauftragter der Stadt Winterthur und wechselt in die Forschung. Delia Bachmann

Philip Glass leitet die städtische Datenaufsichtsstelle noch bis am 21. April 2021. Archivbild: Johanna Bossart

Nach zehn Jahren als Datenschutzbeauftragter der Stadt Winterthur zieht Philip Glass weiter. Er habe sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Glass leitet die städtische Datenaufsichtsstelle seit dem 1. Januar 2011 und noch bis am 21. April 2021. Für die Suche nach einer Nachfolge setzt der Grosse Gemeinderat bei seiner nächsten Sitzung eine Spezialkommission ein.

Hohe Arbeitslast

In den letzten fünf Jahren ist die Arbeitslast von Philip Glass stetig gestiegen. Landeten 2015 noch 64 neue Dossiers auf dem Tisch des städtischen Datenschutzbeauftragten, waren es 2019 schon 111. Sein Pensum blieb derweil bei 30 Prozent. Im Mai sagte Glass, dass er von den geplanten Kontrollen keine einzige durchführen konnte. Schon vor drei Jahren erklärte er in einem Interview mit dem «Landboten», dass er nicht einfach nur reagieren möchte: «Das Gesetz sähe auch proaktives Arbeiten vor.»

Hat die Kündigung etwas mit der gestiegenen Arbeitslast zu tun? «Nach zehn Jahren war es einfach Zeit für etwas Neues», sagt Glass auf Anfrage. «Aber die Situation hat nicht dazu geführt, dass ich bleiben würde.» Nun zieht es ihn in die Forschung: Nächstes Jahr forscht er einerseits als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ZHAW in Winterthur zu Datenschutz und Technologie. Andererseits als Postdoktorand an der Uni Basel im Bereich Staats- und Verwaltungsrecht.