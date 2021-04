Morrissey gegen die Simpsons – Der Star, der keine Satire erträgt Der englische Sänger Morrissey ist empört darüber, wie er am Sonntag bei «The Simpsons» karikiert wurde. Andere fühlen sich geehrt, wenn sie in der Trickfilmsendung auftreten dürfen. Jean-Martin Büttner

Der vegetarisch essende, versonnene und exzentrische Sänger als Fettkloss mit Hamburger – so hat sich Morrissey den Auftritt bei den Simpsons wohl nicht vorgestellt. Foto: Unilad

Ein Popstar ärgert sich über seine Karikatur: Stephen Patrick Morrissey, ehemaliger Sänger des englischen Quartetts The Smiths mit anschliessender Solokarriere, empört sich via seinen Manager öffentlich darüber, wie ihn die Macherinnen und Macher der «Simpsons» in ihrer letzten Ausgabe persifliert haben.

Der Sänger war bereits einmal angefragt worden, bei der Trickfilmserie mitzumachen, sie hiess «The Vagina Monologues»– nach dem gleichnamigen Theaterstück. Morrissey sagte ab. Diesmal haben sich die Simpsons von seinem Nichtmitmachen nicht beeindrucken lassen und den englischen Schauspieler Benedict Cumberbatch aufgeboten, Morrissey eine Stimme zu geben.