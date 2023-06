Plötzlich Nationalspieler – Der steile Aufstieg eines Winterthurer Volleyballers Vor einem Jahr wurde Jonas Peter von Volley Luzern in die NLA geholt. Für die Ersatzbank. Nun ist der 20-Jährige aus Winterthur Nationalspieler – und schon bald EM-Teilnehmer. Stefan Kleiser

Am Ort seines bisher grössten Erfolges: 2021 wurde Jonas Peter in der Axa-Arena unerwartet Volleyball-Cupsieger. Nun ist er Nationalspieler. Foto: Stefan Kleiser

Die frohe Botschaft erreichte ihn im Stau im Gubrist. «Ich war unterwegs im Auto zu einer Geburtstagsparty», erzählt Jonas Peter. Am Telefon war Marco Fölmli, Assistenztrainer des Nationalteams. Also der Coach, der ihn vor einem Jahr nach Luzern geholt hatte, aber noch vor dem Saisonstart entlassen worden war, weil der Verein in finanzielle Schwierigkeiten steckte. «Zu 99 Prozent bist du dabei», sagte Fölmli – im Team für die Europameisterschaft von Ende August, für die sich die Schweiz erstmals qualifiziert hat.