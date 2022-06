Tragische Männerfreundschaft – Der steile Aufstieg und brutale Fall von «Blattini» Gemeinsam eroberten und beherrschten Sepp Blatter und Michel Platini den Weltfussball. Als sie stürzten, wurden sie zu Feinden. Jetzt beginnt ein spektakulärer Prozess gegen sie. Thomas Knellwolf Thomas Schifferle

Auf dem Spielfeld war Michel Platini (rechts) der Regisseur und Sepp Blatter (links) in einer Nebenrolle. Im Funktionärsbereich war Blatter der Chef. Platini unterstützte ihn 1998 beim «Sepp Blatter Turnier» in Ulrichen im Wallis fussballerisch. Foto: Keystone

In einer Dezembernacht vor 35 Jahren begann eine Freundschaft, welche die Fussballwelt veränderte. Damals stahlen im Zürcher Hallenstadion zwei geborene Entertainer allen die Show – sogar dem aus New York zugeschalteten Startenor Luciano Pavarotti und der ebenfalls singenden Gianna Nannini. «WM-Auslosung: Michel Platini und Sepp Blatter waren echte Showstars», titelt der begeisterte «SonntagsBlick» am Tag danach. Fifa-Generalsekretär Blatter habe «locker und fünfsprachig» durch das Programm geführt und Platini sei nicht weniger «sprachgewandt und witzig» gewesen.