Wahlen in Ellikon an der Thur – Der Stellvertreter kandidiert fürs Präsidium Beat Klein hat im Herbst das Amt des erkrankten Gemeindepräsidenten Martin Bührer interimsmässig übernommen. Nun ist klar, dass er sich in das Amt wählen lassen will. Jonas Gabrieli

Der 52-jährige Beat Klein kandidiert als Gemeindepräsident von Ellikon an der Thur. Foto: PD

Ein bisschen wie eine Probezeit seien die letzten drei Monate gewesen, sagt Beat Klein. Der Gemeindepräsident ad interim von Ellikon an der Thur hatte per 1. Oktober das Amt von Martin Bührer übernommen, der an Lungenkrebs erkrankt ist und sich derzeit in medizinischer Behandlung befindet.

Ursprünglich wollte Bührer im April wieder in sein Amt zurückkehren und die Legislatur mit einer letzten Versammlung Ende Juni beenden. Mittlerweile hat er sich aber von diesem Ziel verabschiedet. Einzig das Ressort Soziales wird von Bührer von zu Hause aus noch betreut. «Mein Zustand ist nicht so, dass ich eine zweistündige Sitzung leiten könnte.» Bei der Behandlung würden immer wieder Nebenwirkungen auftreten. «Ich setze meine ganze Energie nun für den Kampf gegen den Krebs ein», sagt Bührer.