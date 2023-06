16 Punkte von «Gault Millau» – Der Sternen Pfungen ist neu das beste Restaurant im Raum Winterthur Drei Jahre lang haben Vater und Sohn Gut auf die 16 Punkte hingearbeitet. Überrascht waren sie trotzdem, als es nun geklappt hat. Nicole Döbeli

Raphael und Max Gut haben viel getüftelt und standen auch an freien Tagen in der Küche. Screenshot: gaultmillau.ch / Foto: Nik Hunger

Die gute Nachricht erfuhr Max Gut von einem Lieferanten: «Er rief mich am Freitagmorgen um 7 Uhr an, um zu gratulieren.» Der Gastroführer «Gault Millau» hatte auf seiner Website verkündet, dass der Sternen in Pfungen den 16. Punkt erhält. «Ich freue mich wahnsinnig, mir fehlen fast die Worte», sagt Gut, dessen Restaurant damit neu die Rangliste im Raum Winterthur anführt. Vor dem Trübli in Winterthur und der Traube in Ottikon bei Kemptthal, die derzeit mit 15 von 20 Punkten ausgezeichnet sind.