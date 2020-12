FCW setzt weiter auf Roman Buess – Der Stossstürmer bleibt Der Baselbieter Roman Buess verlängert seinen Vertrag mit dem FC Winterthur um zwei Jahre. Hansjörg Schifferli

Roman Buess will weiter Tore für den FCW erzielen: «Hier stimmt die Mischung zwischen Wohlfühlen und einer guten Mannschaft. Und die Ziele sind da», begründet der Goalgetter seine Vertragsverlängerung. Foto: Heinz Diener

Er war so etwas wie der Königstransfer des FCW im Sommer 2019, als der immerhin zehnfache Torschütze Taulant Seferi zu ersetzen war: Der Baselbieter Roman Buess, der mit 27 Jahren schon einige Erfahrung mitbrachte, aus über 100 Super-League-Spielen etwa. Jetzt, anderthalb Jahre später, ist zu sagen, Buess habe auf der Schützenwiese die Erwartungen erfüllt. Also sei es eine gute Entscheidung des FCW, ihn schon jetzt weiter zu binden. Buess hat nun einen bis 2023 gültigen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben, «mit Option auf ein weiteres Jahr», wie Sportchef Oliver Kaiser nicht beizufügen vergisst. Das heisst aber auch: Der FCW kann sich bereits jetzt sicher, seinen Stamm weitestgehend über die laufende Saison hinaus in seinen Diensten zu wissen.