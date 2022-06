Zwölf Jahre im Gemeinderat Wila – Der Streitbare hat jetzt mehr Zeit für Sport und Wanduhren Hans Peter Meier (SVP) legte sich mit dem Kanton und Amtskollegen an – bereuen tut er das nicht. Für Wila prophezeit er eine rosige, eigenständige Zukunft. Rafael Rohner , Roger Hofstetter Foto

Hans Peter Meier fährt mit seinem Mountainbike möglichst oft zum höchsten Punkt in der Gemeinde Wila. Foto: Roger Hofstetter

Das Ziel ist in Sicht. Hans Peter Meier tritt nochmals fest in die Pedalen. Die Strasse steigt oberhalb der Manzenhub ein letztes Mal steil an, bis der höchste Punkt der Gemeinde Wila erreicht ist. Hier oben gefällt es ihm «wahnsinnig gut». An schönen Tagen sieht man bis in den Schwarzwald und die Glarner Alpen. Das Dorf Wila liegt weit unten, versteckt hinter dem Burghügel Hochlandenberg.