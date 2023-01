Ende der ZSC-Misserfolgsserie – Der süsse Prestigesieg gegen Meister Zug Nach sechs Niederlagen de suite kommen die ZSC Lions ausgerechnet gegen den EVZ zu einem Vollerfolg. Das 3:2 ist der optimale Auftakt in eine enorm wichtige Woche. Marco Keller

Ein Bild, das zuletzt Seltenheitswert hatte: Die ZSC Lions feiern vor ihren Fans das 3:2 gegen Zug. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone).



Die Premiere unter Marc Crawford lag in der Luft. Die ZSC Lions führten kurz vor Spielende 3:2, Zug strebte mit einem sechsten Feldspieler anstelle von Leonardo Genoni den Ausgleich an. Mit einem Empty-Netter hätten die Lions erstmals in der zweiten Amtszeit des Kanadiers vier Tore erzielt. Dass der Treffer nicht mehr fiel, spielte letztlich keine Rolle mehr. Zum Matchwinner avancierte so Dean Kukan. Der Königstransfer vor dieser Saison umspielte in der 52. Minute mit einem Solo zuerst mehrere Zuger und erwischte dann mit einem Schuss in die nahe hohe Ecke auch Genoni. Der EVZ-Starkeeper hat solche Pucks auch schon gehalten. «Es fühlt sich grossartig an, dass wir gewonnen haben», sagte Verteidiger Mikko Lehtonen im Interview mit dem Lions-Moderator. Es war eine süsse Revanche für das 2:3 vor elf Tagen in der Kolinstadt – damals hatte der ZSC ein 2:0 verspielt.



Das Gefühl eines Sieges hatten die Lions zuletzt sechsmal nicht erlebt, 1:17 lautete das Punkteverhältnis in jener Zeit. Dass die ZSC-Seele auch nach sechs Niederlagen noch lebt, zeigte sich exemplarisch im Startdrittel. Speziell in der 12. Minute und nach einer Charge von Simon Bodenmann gegen Dominik Schlumpf. Während die Schiedsrichter die strittige Szene noch einmal betrachteten, richtete sich der Zorn der eingefleischten Lions-Supporter gegen die Zentralschweizer Fans. Deren schnippischer Verbalkonter („Schwizer Meischter“) sorgte nicht für eine Entspannung der Gemüter. Bodenmann erhielt schliesslich zwei Strafminuten, welche die Zuger nach nur neun Sekunden zum 1:2-Anschlusstreffer durch Djoos nützten.

Juho Lammikko gibt den ZSC Lions die Richtung vor

Es war zu diesem Zeitpunkt ein schmeichelhafter Zwischenstand für den Champion der letzten beiden Jahre. Die Lions waren viel besser ins Spiel gestartet, wie ein Team, das sich der Wichtigkeit der Aufgabe bewusst ist, etwas überraschend aber nicht wie ein Team, das nach der jüngsten Dauerbaisse verunsichert ist. Die Handschrift von Crawford schimmerte mehrfach durch – die ZSC Lions spielten direkter und härter als unter Vorgänger Rikard Grönborg. Alexandre Texier und Juho Lammikko erzielten zwei Treffer innert 126 Sekunden und für den Finnen waren es bereits die Skorerpunkte 26 und 27 der Saison. Mit seinem direkten Zug aufs Tor gibt er den Lions die Richtung für die nächsten Wochen vor, dass er nach Spielende zum besten Lion gewählt wurde, war nur logisch.



Die 3 Infos einblenden Juho Lammikko

Spielen die Lions so wie der Finne, werden sie bald dauerhaft auf den Erfolgspfad zurückfinden. Die Nummer 83 ist in allen Zonen präsent sowie körperlich und im Abschluss stark. Phil Baltisberger

Mit einem harten Direktschuss leitete der grundsätzlich fürs Handwerk zuständige Abwehrspieler das 2:0 ein. Er ist einer der Spieler, die sich seit dem Trainerwechsel deutlich mehr zutrauen. Jérôme Bachofner

Effizient ist der ZSC-Stürmer nicht, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er seine früheren Kameraden schont. Der ehemalige Zuger geht weder physischen noch verbalen Techtelmechteln mit seinen Meisterkollegen aus dem Weg.

Auch wichtige Kennzahlen sprachen nach dem ersten Drittel eine deutliche Sprache: Bei den Schüssen führten die Lions 11:3, bei den gewonnenen Bullies 19:4. Doch dann schien es, als ob sie alle Tugenden mit dem Pausentee heruntergespült hätten und andererseits die Zuger doch noch einstempelten: Im Mitteldrittel wurde ebenfalls Einbahn-Eishockey gespielt, diesmal allerdings in die andere Richtung. Der EVZ entwickelte auch ohne Nationalmannschafts-Stürmer Grégory Hofmann, der verletzt bis voraussichtlich Anfang April ausfällt, viel Druck und schnürte die Lions phasenweise regelrecht in der eigenen Zone ein. Niemand hätte sich aus Optik der Gastgeber beklagen können, wenn dem 2:2 durch Tobias Geisser weitere Zuger Erfolgserlebnisse gefolgt wären.

Telegramm Infos einblenden ZSC Lions – EV Zug 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) 11’560 Zuschauer.



Tore: 6. Texier (Lammikko/Ausschluss Djoos) 1:0. 8. Lammikko (Phil Baltisberger) 2:0. 13. Djoos (Ausschluss Bodenmann) 2:1. 28. Geisser (Almquist, Simion) 2:2. 52. Kukan (Schäppi) 3:2. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 5-mal 2 Minuten gegen Zug.



ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Geering; Weber, Phil Baltisberger; Trutmann, Lehtonen; Chris Baltisberger, Lammikko, Andrighetto; Sopa, Sigrist, Schäppi; Bodenmann, Wallmark, Hollenstein; Azevedo, Texier, Riedi. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Waeber, Marti (beide verletzt) und Roe (überzählig). 3. Pfostenschuss Djoos. 60. Timeout Zug. Zug ab 58:17 ohne Goalie.

Die eminent wichtige Woche hat damit aus Zürcher Sicht optimal begonnen. Schon am Mittwoch geht es in Altstetten gegen Kloten mit einem weiteren Prestigeduell weiter, danach folgt am Freitag die sofortige Revanche beim Team von Jeff Tomlinson und am Samstag das Heimspiel gegen Lausanne.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

Fehler gefunden?Jetzt melden.