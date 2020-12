Schulhausbrand in Winterthur – Der Täter stellt sich der Schulleitung Für den Brand im Schulhaus Heiligberg von letztem Dienstag ist ein zeuselnder Sekschüler verantwortlich. Die Schule prüft nun eine Anzeige. Delia Bachmann

Am letzten Dienstag brannte es im Schulhaus Heiligberg. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Foto: jig

Vor einer Woche brach im Schulhaus Heiligberg ein Brand auf einer Knabentoilette aus. Der verantwortliche Sekschüler meldete sich danach offenbar selbst bei der Schulleitung. «Ich will die Tat nicht verharmlosen, respektiere aber den Mut, dass er sich gestellt hat», sagt Schulleiter René Zweifel auf Anfrage.

Offenbar zeuselte der Schüler in der Toilette und steckte eine Stoffhandtuchrolle in Brand. Im falschen Glauben, das Feuer gelöscht zu haben, sei er danach in seine Klasse zurückgekehrt. Kurz nach 14 Uhr bemerkten Lehrpersonen von ihrem Fenster aus den Rauch, der aus dem gekippten Fenster der Knabentoilette im zweiten Stock drang.