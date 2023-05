Junger Thaiboxer aus Winterthur – Der Tag, an dem das Handy ausgeschaltet bleibt Erdonit Alija ist 16 Jahre alt und wohnt im Winterthurer Gutschick-Quartier. Am Pfingstsamstag hat er in der Eulachhalle seinen ersten grossen Kampf bestritten. Wie es ihm davor, dabei und danach ergangen ist. Urs Kindhauser

Vor den Augen seines Trainers Mustaf Kicaj (links) bearbeit Erdonit Alija seinen Gegner mit den Beinen. Foto: Urs Kindhauser

Fünf Tage vor dem Kampf: Der nächste Schritt steht an

Man begegnet einem smarten jungen Mann, der auf der Tribüne des Stadions Deutweg sitzt. Ein paar Schritte nur entfernt vom Musti Gym, wo er seit acht Jahren trainiert. Erdonit Alija ist gerade 16 geworden. In ein paar Wochen beendet er die Sekundarschule in Oberseen, nach den Sommerferien beginnt er die Lehre als Lüftungstechniker.

In fünf Tagen, am Pfingstsamstag, wird Erdonit in der Winterthurer Eulachhalle im Ring stehen. Erstmals kämpft er auf Stufe «Halbprofi». Wobei mit dieser Bezeichnung nicht gemeint ist, dass er vom Thaiboxen leben könnte, obwohl er schon Sponsoren hat. Sie bedeutet vielmehr eine höhere Stärkeklasse. Bisher kämpfte er als «Amateur» auf der tiefsten Stufe, «Profi» ist die höchste. Wer wie Erdonit einen «Swiss Title Fight» bestreiten darf, hat also bereits einige Erfahrung im Kampfsport.

Thaiboxen bedeutet Einstecken und Austeilen: Erdonit Alija (weisse Hose) und Albert Enache. Video: Urs Kindhauser

Erdonit ist Kosovare. Seine Eltern sind im Krieg in die Schweiz gekommen. Die Familie wohnt im Gutschick-Quartier, nur einen Steinwurf entfernt vom Musti Gym. Dieses gehört Mustaf «Musti» Kicaj, der selber mehrfacher Thaibox-Weltmeister ist. «Ich habe schon als Bub gerne Ninja- und Karate-Filme gesehen», erzählt Erdonit. «Also hat mich mein Vater direkt zu Musti gebracht». Etwa sieben oder acht Jahre alt sei er da gewesen.

«Thaiboxen ist etwas Grosses für mich, wie eine Kunst.» Erdonit Alija, 16

Es gefiel ihm. Er trainierte seither zwar nicht regelmässig. Erst mit zwölf Jahren begann er so richtig. Heute hat Erdonit eine klare Vorstellung davon, was ihm Thaiboxen bedeutet: «Es ist etwas Grosses für mich, wie eine Kunst. Es baut Stress ab und es ist gut, um gesund und fit zu werden.»

Thaiboxen kann wie Kunst sein: Erdonit Alija (rechts) und Albert Enache. Foto: Urs Kindhauser

Das hat er buchstäblich selber erlebt: «Als ich 13 Jahre alt war, bot mir Musti erstmals einen Kampf an. Ich wog 87 Kilogramm und musste innert vier Monaten auf 70 runter. Trotzdem sagte ich sofort zu. Seither trainiere ich voll motiviert.» Er erreichte sein Kampfgewicht. Fünf Kämpfe hat Erdonit seither bestritten. Vier davon gewonnen, einer endete unentschieden. Was einen Kämpfer ausmacht, umschreibt er so: «Es braucht viel Herz und Mut. Wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, muss man keine Angst haben.»

Am Tag des Kampfes: die Emotionen kontrollieren

Drei bis vier Monate dauert die Vorbereitung auf einen Kampf. Was diesmal besonders ist: Höheres Niveau bedeutet mehr Runden, angesetzt sind fünf Mal zwei Minuten. Der Gegner ist besser als bisher. Wobei: Der Gegner spielt in der Vorbereitung kaum eine Rolle. Wenn es um ihn geht, wird Erdonit wortkarg. Ja, er kenne ihn ein bisschen, er sei wohl etwas älter. «Aber ich habe mir nicht angeschaut, was er so macht. Das lenkt nur ab.»

«Wenn man emotional nicht vorbereitet ist, ist man gar nicht vorbereitet.» Erdonit Alija

In der letzten Woche vor dem Kampf wird nicht mehr so hart trainiert wie vorher, aber konzentriert. Das vor allem. «Denn wenn man mental nicht vorbereitet ist, ist man gar nicht vorbereitet», erklärt Erdonit. Man dürfe sich nicht auf Emotionen einlassen, sondern überlegen, was man macht. Auch die Nervosität muss man steuern. Er macht das so: «Ich überlege mir, wofür ich da bin, wofür ich trainiert habe.» Das Handy bleibt am Kampftag ausgeschaltet. «Ich versuche auch, mich von der Familie fernzuhalten.» Mit der Zeit lerne man das.

Erdonit Alija unmittelbar vor dem Kampf: So sieht Konzentration aus. Foto: Urs Kindhauser

Eine Thaibox-Gala ist kein Fussballspiel, das in aller Regel dann beginnt, wenn es angesetzt ist. Erdonit kommt kurz nach neun Uhr in die Eulachhalle. Er weiss bereits, dass sein Kampf nicht wie geplant um 22 Uhr beginnt. «Ich habe ein sehr gutes Gefühl», sagt er im Foyer. «Ich fühle mich bereit.» Kein Sportler würde vor einem wichtigen Wettkampf etwas anderes sagen. «Jetzt wärme ich mich auf, bandagiere mich und los geht’s.»

Der Kampf: Kick um Kick, fünf Runden lang

Los geht es allerdings erst vier Stunden später. Das Programm verzögert sich hoffnungslos. Dennoch gelingt es dem jungen Winterthurer, konzentriert zu bleiben. Beim Einmarsch in die Halle geht der Blick ins Leere. Erdonit scheint nichts von seiner Umgebung wahrzunehmen.

«Man darf nie zeigen, dass es wehtut. Sonst schlägt der Gegner gleich nochmals zu.» Erdonit Alija

Der Kampf wird hart. Erdonit steht mit Albert Enache im Ring, der viel mehr Erfahrung hat.

Doch Erdonit bleibt standhaft, er lässt sich kaum einmal schwer treffen. Und wenn: «Man darf nie zeigen, dass es wehtut», erklärt er. «Sonst schlägt der Gegner gleich nochmals zu. Dann hat er dich. Dein Körper hält das durch. Aber der Kopf vielleicht nicht.»

Das Verdikt: Erdonit Alija (links) ist der Sieger, Albert Enache der enttäuschte Verlierer. Foto: Urs Kindhauser

Bei Erdonit halten Körper und Geist durch. Er verteidigt sich und teilt immer wieder aus. Kick um Kick, fünf Runden lang. «Die Lowkicks sind meine stärkste Waffe gewesen», sagt er nach dem Kampf. Der war, zumindest für den Laien, ziemlich ausgeglichen. Am Ende hebt der Ringrichter den Arm des Winterthurers in die Höhe. Während Albert Enache die Enttäuschung über die Niederlage nach Punkten anzusehen ist, freut sich Erdonit eher nach innen als allzu ausgelassen. Die Genugtuung ist gleichwohl sichtbar gross.

Nach dem Kampf: Erst einmal die Mutter anrufen

«Es ist so herausgekommen, wie ich es mir vorgestellt habe», sagt Erdonit in der Garderobe. Zweifel habe er nie gehabt. «Ich war darauf vorbereitet, dass er viel mehr Erfahrung hat als ich. Er kam mit den Fäusten, da musste ich mich durchbeissen und dranbleiben, Runde für Runde.»

Das ist ihm gelungen. Die nahe Zukunft sieht für ihn so aus: «Jetzt rufe ich erst einmal meine Mutter an, um ihr zu sagen, dass ich gewonnen habe. Dann gibt es eine Woche Pause, ehe ich wieder ins Training gehe.»

Der Plan darüber hinaus war schon vorher klar: Erdonit will weitermachen. «Ich möchte in die Weltspitze. Denn ich bin noch jung und habe Zeit.» Er weiss, was zu tun ist: «Ich muss einfach auf Musti hören.» Das heisst: nicht zu schnell zu viele Kämpfe bestreiten, sondern langsam aufbauen.



