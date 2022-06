Der Sturz von Sepp Blatter – Der Tag, an dem die Fifa zerbrach Am 27. Mai 2015 wurden sieben Funktionäre auf Druck der USA in einem Zürcher Nobelhotel verhaftet. Das war der Anfang vom Ende der 40 Jahre Sepp Blatters als prägende Figur des Weltverbandes. Thomas Schifferle

Ein Bild für die Geschichtsbücher: Als die Kantonspolizei im Auftrag der USA beim Baur au Lac vorfährt und einen der Fussball-Funktionäre abführt. Foto: Pascal Mora (VQH)

Die Geschichte erzählte Christian Constantin, Walliser, Geschäftsmann, Präsident des FC Sion und eben Geschichtenerzähler. Constantin war einmal in Zürich, er rief Sepp Blatter an und fragte: «Wo bist du?» Blatter war in seinem Büro am Fifa-Hauptsitz, er lud Constantin zum Apéro ein.

Constantin dachte: «Er spinnt total, er ist komplett verrückt, aber okay.» Es ging noch weiter. Blatter rief eine Sekretärin und ordnete an, sie müsse sofort dem Papst schreiben, er wolle eine Audienz haben. Constantin wurde bewusst, was das über Blatters Charakter aussagte: «Wir können dem Papst nicht einfach sagen: Papst, hör zu, ich will dich sehen. Er kann das. Voilà.» Er, der Blatter Sepp aus Visp, als Fifa-Präsident daheim im Kreis der Staatspräsidenten und Könige.