1:0-Sieg des FCW gegen Wil – Der Tag der Erleichterung Der FCW beendet seine Serie der Misserfolge mit einem 1:0-Sieg im «Heimspiel» gegen den FC Wil in dessen Bergholz. Die Erleichterung war gross nach einem Match so ganz anders als zuletzt im Cup. Hansjörg Schifferli

Mit diesem Schuss erzielte Samuel Ballet das Siegestor für den FCW. Foto: Enzo Lopardo

Der Auftritt des FCW am Dienstag im Cup in Aarau war ein Tiefpunkt einer ohnehin nicht sehr erfreulichen letzten Entwicklung gewesen; einer Zeit mit nur einem Sieg in elf Ligaspielen, einem bedenklichen Abrutschen in der Tabelle, dafür vielen, zunehmend unergiebigen Diskussionen um die nicht verfügbare Schützenwiese und das ungeliebte Exil auf Kunstrasen. Aber jener Abend mit dem Aus im Cup hatte offensichtlich auch sein Gutes: Es musste danach jedem klar sein: So kann es nicht weitergehen. Es musste vorbei sein mit manchmal wehleidigem Reden über die gewiss wenig erbauliche Situation. Gefragt war eine Reaktion auf dem Platz, ungeachtet aller Umstände.