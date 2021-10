Rockmusik aus Winterthur – Der talentierte Herr Fuchs Das Debütalbum der Winterthurer Band Prince Jelleh beeindruckt mit der schieren Fülle der musikalischen Ideen. Helmut Dworschak

Gesang, Gitarre und Synthesizer: Lukas Fuchs ist der Kopf von Prince Jelleh. Foto: Tatjana Rüegsegger

Eigentlich könnte die Band «Fuchs» heissen. Aber Prince Jelleh tönt natürlich weit besser. Der Name erinnert zudem an eine für den Bandleader Lukas Fuchs entscheidende Zeit, die er zusammen mit seinen drei Brüdern in Nashville verbrachte. Dort lernte er beim Englischlernen einen Mitschüler aus Liberia kennen, und der hiess eben Prince Jelleh. Da deutet sich an, was man die Fuchs-Methode nennen könnte: Erlaubt ist, was funktioniert, weil es gut klingt. Wobei das bei Prince Jelleh eben immer sehr gut funktioniert.

Das beweisen die zwölf experimentierfreudigen Songs auf «Done», dem im März 2020 erschienenen Debütalbum, das nun mit der durch Corona bedingten Verspätung getauft wird. Nach einer kleinen Deutschlandtour durch fünf mittelgrosse Clubs unter anderem in Köln und Hamburg spielt die Gitarrenband nun viermal in der Schweiz, zu Beginn im Albani.