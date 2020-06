Neubau in der Obermühle – Der Tambourenverein Elgg soll ein neues Zuhause bekommen Das bisherige Vereinslokal ist nach diversen Renovationen endgültig morsch. Gemeinde und Tambourenverein einigten sich auf eine neue Lösung. Nicole Döbeli

Die Trommler und Pfeifer des Tambourenvereins Elgg nennt sich der letzte richtige Musikverein Elggs. Foto: Tambourenverein Elgg

Seit Anfang der 70er-Jahre steht in der Obermühle das «Tambourenhüsli» – es ist Heimat des Elgger Tambourenvereins, der 1951 gegründet worden ist. In der Zwischenzeit sei das Lokal schon etliche Male renoviert worden, und es habe zahlreichen Nachwuchstrommlern und -pfeifern in all den Jahren gute Dienste erwiesen, schreibt der Verein auf seiner Website. Doch nun hätten mehrere tragende Holzelemente ihre Lebensdauer definitiv erreicht: Die Baracke benötigt erhebliche strukturelle Erneuerungen.