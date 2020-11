FCW ist zurück im Training – Der Tiger steht wieder auf dem Platz Die mühsame Zeit der Quarantäne ist für Spieler und Staff des FC Winterthur abgelaufen. Ihr nächstes Ziel: am Samstag in Wil die gute Serie von zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen fortsetzen. Hansjörg Schifferli

Ralf Loose: Statt auf der Terrasse in Vaduz wieder auf dem Rasen in Winterthur. Enzo Lopardo

Endlich durfte Ralf Loose wieder die 125 Autobahn-Kilometer von Vaduz durchs Rheintal nach Winterthur fahren. Zur Arbeit auf der Schützenwiese, als Trainer des FCW, der am Dienstag erstmals wieder mit seiner Mannschaft trainieren konnte – genau zwei Wochen nach dem bisher letzten Spiel, dem 1:0-Sieg in Thun. Zwei Tage später wurde der erste Corona-Fall des FCW publik, die Mannschaft wurde zuerst teilweise, dann komplett in Quarantäne geschickt. Denn schliesslich war ein halbes Dutzend aus Staff und Kader infiziert, keiner allerdings mit bedeutenderen Symptomen.