Pfadi unterliegt im Playoff-Final – Der Titelverteidiger verabschiedet sich mit einem würdigen Auftritt Pfadi Winterthur verliert gegen die Kadetten Schaffhausen auch das dritte Spiel des Playoff-Halbfinals und damit die Serie 0:3. Der Titelverteidiger zeigte zum Abschluss trotz des 26:29 seine beste Finalleistung. Urs Stanger

Emotionales Karriereende mit Yannick Ott, Roman Sidorowicz und Fabrizio Pecoraro, die alle zurücktreten. Foto: Deuring Photography

Wie bitter es ist, den Siegern beim Jubeln zuschauen zu müssen, wird man erst wissen, wenn mal selbst unten auf dem Feld steht. Mit der Silbermedaille um den Hals oder in der Hand. Pfadis Handballer erlebten diese Szene in dieser Saison zum zweiten Mal. Zuerst Mitte Mai im Cupfinal in Gümligen bei der vermeidbaren Finalniederlage gegen GC Amicitia Zürich. Und jetzt, diesen Dienstagabend, in der Schaffhauser BBC Arena im dritten Spiel des Playoff-Finals.