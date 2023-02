Ballonbomben im Zweiten Weltkrieg – Der Tod kam mit dem Wind Japanische Schulkinder klebten die ersten Interkontinentalwaffen zusammen – Ballons aus Papier. Erst eine Attacke in Oregon brach das Schweigen der US-Regierung. Stefan Wagner

Die japanischen Fu-Gos waren eine spektakuläre Kombination aus Lowtech und Hightech. Foto: Wikipedia

Weisse Ballons am Himmel über den USA, unbekannte Flugobjekte, Trümmerteile, die Rätsel aufgeben. Nicht erst seit dem Überflug und dem Abschuss des vermeintlich chinesischen Spionageballons an der Küste von South Carolina Anfang Februar alarmieren Ballons die US-Regierung. Schon einmal, vor knapp 80 Jahren, transportierte der Jetstream merkwürdige Flugobjekte aus Asien nach Nordamerika. Die Erinnerung an die ersten Interkontinentalwaffen der Geschichte – gleichzeitig die ersten Angriffe auf das Festland der USA – dürfte zu der Reaktion und der öffentlichen Empörung in den Vereinigten Staaten über den aktuellen Ballonvorfall beigetragen haben.